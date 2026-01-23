На Первом канале стартует новый сезон проекта "Голос"

23 января начинается 14-й сезон самого популярного вокального конкурса страны - шоу "Голос". Как всегда - с этапа "слепых прослушиваний".

© Российская Газета

В этом году к участию в "Голосе" допущено 108 вокалистов, успешно выдержавших предварительные очные кастинги. Все они уже съехались в Москву. Будут и зарубежные конкурсанты из пяти стран: Казахстана, Узбекистана, Армении, Нигерии и Болгарии. Состав наставников изменился полностью: во "взрослый" "Голос" вернулись Владимир Пресняков и Пелагея. А оперный певец Ильдар Абдразаков и эстрадная певица ANNA ASTI в нем дебютируют.

А правила - нет. В 14-м сезоне они снова те же. "Голос" опять пройдет в три этапа. На первом, как раз и стартующем сегодня, проходит прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек.

Во втором этапе между участниками разных команд будут проводиться попарные состязания. А в заключительной части, в финале, народное голосование выберет уже победителя 14-го сезона "Голоса".

Эфир - 23 января 2026 г., в 21.45 на Первом канале.