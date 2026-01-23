Предприниматель потребовал снести объекты с земли Киркорова

Предприниматель Глеб Рыськов обратился в суд против певца Филиппа Киркорова — он просит снять часть земли артиста с кадастрового учета и снести на ней объекты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил сам Рыськов, он просит снести объекты на береговой полосе общего пользования. Точное число таких объектов предприниматель не назвал, но отметил, что среди них есть теннисный корт.

При этом Рыськов утверждает, что Киркоров не имеет права распоряжаться этой территорией.

«Есть территория, на которую ответчик права не имеет, но он ее использует. <...> Речь идет именно о земле, это наше национальное достояние, а получается так, что один человек берет и строит там что-что, это недопустимо», — заявил он.

