Актер Марк Богатырев объяснил, почему хотел бы оказаться в будущем

Звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев в беседе с представителями прессы на премьере нового фильма рассказал о том, в каком времени он предпочел бы оказаться. Его слова приводит Teleprogramma.org.

© Московский Комсомолец

Как заметил артист, он хотел бы оказаться в будущем времени. Богатырев объяснил это тем, что он всегда предпочитает идти туда, где страшно. Если же выбирать прошлое, то актер хотел бы стать рыцарем или императором.

«Мне бы хотелось посмотреть, как это. Что-то в этом есть благородное и красивое», — утверждает артист.

Отвечая на вопрос, какое из этих амплуа Богатырев хотел бы воплотить на экране, он ответил, что, вероятно, отдал бы предпочтение образу императора.