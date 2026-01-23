Профайлер разобрала обращение Долиной к зрителям

Клинический психолог, профайлер Светлана Грунина считает, что новое обращение Ларисы Долиной к поклонником свидетельствует о стрессе, который переживает певица. Об этом сообщает News.ru.

Ранее Долина опубликовала видео, в котором она обратилась к своим поклонникам из города Домодедово. Она подчеркнула, что дорожит ими, всегда ждет новых встреч, и пригласила горожан на свой концерт.

По мнению Груниной, в начале ролика выражение лица певицы отражает страх. Профайлер считает, что об этом говорят «микровыражения - растянутые губы, напряжение в шее».

«Для нее это очень стрессовая ситуация. Она боится, что на концерт к ней не придут», - заявила Грунина.

Верховный суд России 16 декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу покупательницы жилья Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

На фоне судов за квартиру певицу начали активно критиковать в соцсетях.