Умер бывший участник группы Scorpions

Бывший бас-гитарист (1973-1992) германской рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на жену музыканта.

© MrPanyGoff/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Как уточняется, Буххольц умер от рака.

Группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере бессменным гитаристом Рудольфом Шенкером. В ее репертуаре - англоязычные лирические баллады и хард-рок. За свою карьеру коллектив дал более 5 тыс. концертов в 80 странах и выпустил 19 студийных альбомов, в том числе 10 с участием Буххольца, тиражом свыше 100 млн экземпляров.

Группа неоднократно выступала в СССР, в затем в России. Одна из самых известных песен Scorpions - Wind of Change - была написана под впечатлением от концертов в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах.