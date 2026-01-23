«Боль не уходит»: Бурунов решился на работу с психологом

Актер Сергей Бурунов в интервью «Звездачу» объяснил, почему решил начать работу с психологом. По его словам, он не смог самостоятельно справиться с накопленными переживаниями, подчеркнув, что боль никуда не уходит — она лишь копится внутри.

Бурунов признался, что долгое время считал обращение за психологической помощью неприемлемым для себя. Он отметил, что раньше «стеснялся этого».

Как отметил артист, он был уверен, что справится со всем самостоятельно. Бурунов считал, что обращаться к специалистам — это постыдная история. По его словам, существуют «какие-то псевдопонятия», что мужчина должен все держать в себе.

Однако теперь артист заявляет, что обращаться к таким специалистам абсолютно нормально, поскольку «это как гигиена для мозга». И это нужно делать, поскольку боль никуда не уходит, она копится, а потом все взрывается в очень нехорошие моменты и может превратиться, например, в болезни, рассказал актер.

Одной из тем для работы, как отметил Бурунов, стал вопрос отношений с близкими. Ранее актер уже говорил о периоде депрессии, связанной с профессиональной невостребованностью.