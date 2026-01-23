Программа «Живой Ургант» анонсировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свои дебютные выступления в США и Канаде.

В рамках тура, уточняется в публикации, шоумен планирует посетить Майами (4 апреля), Чикаго (9 апреля), Нью-Йорк и Торонто (11 и 12 апреля соответственно), а также Сиэтл (15 апреля), Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Билеты стартуют от $95 (чуть больше 7 тыс. рублей. — «Газета. Ru»)

«Полностью эстетик, совершенно аутстэндинг и невероятно дилайтфул», — говорится в посте.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

Позднее телеведущий начал гастролировать с программой «Живой Ургант» по Европе. Также Ургант зарабатывает в РФ благодаря частным мероприятиям, за ведение которых получает гонорар в размере €65 тыс.