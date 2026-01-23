Роман с Тимати и громкие скандалы: жизнь Анастасии Решетовой

О модели Анастасии Решетовой стали говорить после конкурса «Мисс Россия-2014», однако широкая известность к ней пришла после романа с Тимати (Тимур Юнусов). Несмотря на общего ребенка пара так и не заключила брак, а после рассталась. Starhit вспомнил историю знаменитости к ее 30-летию.

Военное воспитание и карьера модели

Анастасия родилась 23 января 1996 года в Москве. Будущая модель и ее сестра Валя были совсем маленькими, когда их родители развелись. Дети остались жить с папой, полковником запаса и кандидатом юридических наук. Григорий Анатольевич воспитывал наследниц по военному образцу. Жесткая дисциплина сделала из Решетовой завидную невесту, но оставаться в «домашней казарме» надолго она не собиралась.

Еще в юности Настя начала карьеру фотомодели, а уже в старших классах снялась для престижного столичного агентства. При этом когда-то девушку сверстники считали непривлекательной: высокую и худую девочку дразнили «дылдой» и «лошадью», а однажды школьницы даже избили Решетову.

В 17 лет жизнь обычной девушки кардинально изменилась. Терпеть строгие правила отца ей окончательно надоело, и она отправилась в свободное плавание. На конкурс красоты она попала случайно: организаторы заметили ее в зрительном зале другого проекта и пригласили на кастинг. Девушка прошла все этапы, представила Москву в финале и удостоилась звания «Первая вице-мисс Россия-2014».

Благодаря неожиданному всплеску популярности модель стала звездой соцсетей. Интересны оказались не только профессиональные кадры Насти, но и ее советы о диетах и тренировках. Реклама в социальных сетях быстро стала основным источником дохода девушки. Однако на модельном бизнесе она не остановилась: Решетова училась в институте экономики и права, ходила на курсы актерского мастерства, открыла собственную клинику красоты, создала свой бренд одежды. Увидеть ее можно и в клипах знаменитостей, в том числе в роликах Тимати.

Слава разлучницы

С 2012 года жизнь рэпера была связана с Аленой Шишковой. Модель родила Тимати дочь Алису, и никто не ожидал, что в 2015 году пара расстанется. Поклонники гадали, почему лидер Black Star бросил мать своего ребенка, а когда Юнусова заметили в компании Решетевой, то именно ее окрестили разлучницей. При этом модель спокойно относилась к сплетням и отмечала, что отношения начались, когда музыкант был свободен.

«Нас познакомила подруга. Ничего особенного не произошло. С первого дня стало понятно, что мы будем вместе», — делилась Решетова.

Со временем стало очевидно, что у Тимати и Решетовой все серьезно, но только на премии МУЗ-ТВ влюбленные без стеснения решились позировать перед камерой. В Сети сразу же разгорелись споры, кто больше подходит Тимати: Шишкова или Решетова. От язвительности в адрес Анастасии не удержалась и Ксения Собчак, которая вела премию.

«Смотрю на такую женщину, понимаете. Думаю: "Господи! Бедная Симона Яковлевна!" Что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас», — заявила Собчак.

Тимати молчать не стал и после церемонии раскритиковал все мероприятие, обвинив ведущих в «беспардонности». Настя отреагировала более сдержано, понимая, что в статусе возлюбленной рэпера ей придется терпеть критику.

Решетова раскрыла подробности своей помолвки

«Один из самых полезных навыков — это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу», — рассуждала модель.

Во многом Решетова оказалась права, поскольку недоброжелатели подозревали ее в пластике, называли посредственной и недалекой, а также предрекали скорой расставание. Однако многие домыслы удалось развеять, а вскоре модель и рэпер съехались: разговоров о браке было не избежать.

Помолвка и рождение ребенка

Еще в ноябре 2018-го Настя опубликовала в микроблоге снимок с кольцом на безымянном пальце. Реакция пользователей не заставила себя ждать: Тимати и его пассию поздравили со скорой свадьбой. Влюбленные же помолвку не подтвердили. А через пару месяцев все прояснилось: в Новый год рэпер сделал предложение избраннице на фоне Эйфелевой башни. Даты свадьбы поклонники так и не дождались.

Несколько лет Решетовой приписывали беременность. Сперва СМИ стало известно, что модель видели в звездном роддоме, а после тайну рассекретили Мот и его супруга. Новость подтвердила и Шишкова.

«Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, это будет ее сводный братик или сестренка, и она отнесется очень тепло к этому ребенку», — отметила она.

16 октября 2019 года Настя родила сына в элитной клинике Москвы. Мальчика назвали Ратмиром, в честь погибшего друга рэпера, что очень тронуло поклонников звездной семьи.

Однако поклонники продолжали задаваться вопросом: когда состоится свадьба? Сама Анастасия намекала, что уже стала женой Юнусова. В ответ на вопросы подписчиков о семейном статусе, она загадочно отвечала: «Я за мужем».

Расставание

С ролью мамы Решетова справлялась отлично: успевала заниматься и домашними делами, и ребенком. Однако избранник не всегда был рядом. Уже спустя неделю после рождения сына он улетел на Мальдивы. Вскоре появились и новые слухи о кризисе: пользователям Сети казалось странным, что что рэпер отправился с мамой и дочкой в Грецию, а Анастасия — на виллу свекра Ильдара Юнусова во Францию.

Позднее Решетова все-таки дала ненавистникам то, чего они ждали: заявила о разрыве. По словам модели, 2020 год стал тяжелой проверкой на прочность и ее союз с Тимати не выдержал.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться», — заявила она.

Многие злорадствовали, а масла в огонь подбрасывала и Шишкова: в соцсетях она заявила, что ждала ребенка, когда Тимати закрутил роман с Настей. Решетова это опровергала, подчеркивая, что познакомилась с рэпером, когда Алисе уже было четыре месяца.

Вскоре выяснилось, что Тимати стал участником шоу «Холостяк», а Настю выбрали ведущей проекта ТНТ «Ты — топ-модель». Очередные январские каникулы знаменитости провели вместе, однако Анастасия заверила подписчиков в том, что они общаются лишь ради сына.

Тяжелые отношения

Постепенно Анастасия стала раскрывать поклонникам о подноготной семьи с Тимати. Модель признавалась, что беременность протекала тяжело, а после рождения Ратмира она страдала от послеродовой депрессии. Еще сложнее было переживать суровую реальность в отношении фактического супруга.

«Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы разошлись, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, как будто я ушла от отца», — говорила брюнетка, замечая, что отношения с Юнусовым нельзя назвать здоровыми.

На фоне новостей о романе и появлении ребенка у Тимати от Вали Ивановой появилась информация, что и у Решетовой сердце занято. Еще больше репутация модели пострадал, когда на фоне развода Алсу всплыло, что ее супруг Ян Абрамов изменял певице с Настей. Бывшая рэпера утверждала, что это вранье.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — рассуждала о звездном скандале Лера Кудрявцева.

В сентябре 2024 года Анастасия дала интервью, где рассказала, какой тяжелой для нее оказалась травля в Сети. Разлучницей она себя по-прежнему не считала, ну а своим избранником назвала 30-летнего мужчину, который подарил ей кольцо с огромным бриллиантом.

Уже 22 января 2026 года она опубликовала фото с отдыха, где на ее руке сверкало кольцо с крупным камнем. В описании к снимку модель пояснила, что ответила возлюбленному «да». Кто станет мужем Решетовой — пока остается тайной.