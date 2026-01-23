Старшая дочь Джигана и Самойловой рассказала о своей проблеме

Ариела, 14-летняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой, откровенно рассказала о булимии. В свежем выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» девочка призналась, что психическое расстройство появилось у неё в 12 лет. Тогда Ари, как её ласково называют родители, решила, что хочет стать идеальной. Эта мысль настолько глубоко засела в голове Ариелы, что она начала действовать. Девушка решила похудеть и выбрала для этого жуткий способ: сперва она провоцировала приступы рвоты, потом переставала есть вообще, а после у неё случалось переедание.

© Соцсети

Сейчас звёздная наследница признаёт, что такие способы стать лучше не могли принести никакого результата. От стресса Ариеле становилось ещё хуже. В конце концов, родители приняли решение отправить её на консультацию с психиатром.

«Причина булимии в том, что её не устраивает её внешний вид — она хочет похудеть. Чтобы сделать это более экологично, мы пошли к нутрициолгу и расписали ей программу. Ну и, соответственно, подключили психиатрию», — поделилась Оксана, рассказывая, как она помогала дочери решить проблемы со здоровьем.

В том же шоу, кстати, Ариела рассказала о своей реакции на расставание родителей. Она была удивлена решению Самойловой подать на развод, однако заметила, что любит маму и поддержит её в любом случае.