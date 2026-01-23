Цыганова резко высказалась о возвращении Пугачевой на сцену

Певица Вика Цыганова эмоционально отреагировала на новости о том, что Алла Пугачёва может возобновить концертную деятельность летом этого года. В своём Telegram-канале артистка возмущённо заявила, что «возвращение таких персон — это полный крах морали».

Певица заявила, что Пугачёва, по её мнению, наблюдает за реакцией общества и пытается понять, готова ли аудитория принять её возвращение. При этом Цыганова не сдерживала эмоций и прибегла к весьма резким выражениям.

«Дала понять, что не против повыступать в России, и сидит ждёт, будут ли "рабы и холопы" возмущаться или уже "всё забыли и простили"», — посетовала Вика.

Цыганова назвала Пугачёву символом «предательского пласта населения». Она напомнила об отъезде артистки из России в Израиль, а также о её публичных высказываниях, которые, как считает Вика, имели антироссийский характер. Кроме того, певица обратила внимание на прежние заявления Пугачёвой, касающиеся чеченского лидера Джохара Дудаева, которые находятся «за гранью понимания».

Ранее Вика Цыганова раскритиковала Ларису Долину за противоречия между публичными заявлениями артистки и её позицией в иске, поданном в суд.