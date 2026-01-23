Иск Аршавина к Барановской оставили без рассмотрения

Савеловский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск экс-футболиста сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской, в котором он требовал снизить размер алиментов. Иск от Аршавина поступил в сентябре прошлого года, говорится в картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Иск оставили без рассмотрения, поскольку «в производстве этого или другого суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям».



Аршавин и Барановская не были расписаны официально. С 2004 по 2013 год у них родилось трое детей. После расставания начались тяжбы из-за размера алиментов на детей.

В последний раз бывшие супруги выясняли отношения в суде в 2020 году. Тогда Аршавин добился уменьшения размера алиментов с половины его доходов до трех восьмых.

