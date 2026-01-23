Волочкова впервые рассказала о внуках: «Пережить и выстрадать»

Балерина Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей, который в тусовке обсуждают вот уже который день. В частности, муссируются некоторые высказывания артистки на юбилейном вечере. Так, Анастасия Волочкова призналась, собирается ли она отдавать в балет будущих внуков.

Во время поздравления именинницы ведущая Анна Калашникова пожелала Анастасии внуков. «Я думаю, что Настя не только потрясающая мама, но и будет еще потрясающей бабушкой...Сразу поведешь на балет в три годика», - сказала Анна со сцены.

В ответ на это Волочкова отреагировала не так, как многие ожидали.

«Только не это! Такого жесточайшего, тяжелейшего пути не хочу желать внукам, детям, потому что это нужно пережить. Знаете, мою жизненную ситуацию нужно было пережить и выстрадать. Пережить то, что я пережила, и выстоять с честью и достоинством. Сколько было испытаний, противодействий, настоящей травли. Это было не под силу выдержать и моим мужчинам, я это точно знаю. Но моя сила духа спасает меня от любых невзгод, и я считаю, что лучше быть предметом зависти, чем сострадания», - заключила Волочкова.

Напомним, что у Анастасии есть взрослая дочь Ариадна, которая в прошлом году вышла замуж. Анастасия устроила молодым свадьбу в Санкт-Петербурге во дворце. Правда, недавно балерина поссорилась с дочкой и мамой, так что они на юбилей к ней не приехали.