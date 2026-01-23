«Спрятала травмы»: Айза неожиданно высказалась о Бузовой

Исполнительница Айза Лилуна Ай возмутилась высказыванием телеведущей Ольги Бузовой. В своем Telegram-канале она раскритиковала слова артистки о том, что большинству людей не нужны психотерапевты.

Ранее телеведущая заявила, что не любит «проработанных людей», которые обращаются к психотерапевтам. Она подчеркнула, что единственный раз ходила к психологу после первого развода и поняла, что ей не нужна подобная помощь.

По мнению Айзы, это «суперхерой тейк», который она несет в массы. Она уверена, что на Земле очень мало людей, которым не нужна помощь специалиста по психологии.

«Мне жаль, что Оле не достался хороший психотерапевт сразу же, хотя своего врача нужно искать так же, как и близкого друга. И все мы видим, что Оля спрятала свои травмы за трудоголизмом. А это не решение проблемы, а уход от нее, который, к сожалению, обязательно настигнет», — добавила исполнительница.

Ранее Айзу обвинили в абьюзе над женихом Степаном. Причиной стал ролик, на котором мужчина делает своей избраннице предложение. Одна из подписчиц заявила, что в этих отношениях блогер ведет себя «как "токсик"», а Степан подстраивается под нее. Айза ответила на слова, заявив, что такое может сказать только тот, кто «совершенно ничего не понимает в людях».