«Серые схемы»: бывшая жена Гогунского подала в суд на актера

Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко подала в суд на артиста из-за алиментов. Как сообщает Starhit, юрист Анна Фролова заявила, что знаменитость полностью игнорирует положения мирового соглашения.

Гогунский и Маирко развелись в апреле 2019 года. Только спустя несколько лет бывшая супруга артиста высказалась об отсутствии помощи в воспитании дочери Миланы. После того, как Виталий несколько раз заявил, что «соблюдает некие договоренности», Маирко обратилась в суд. В итоге родители утвердили мировое соглашение.

«По условиям мирового соглашения, утвержденного судом, Виталий обязался перечислять 1/4 доли от всех видов заработка, а также встречаться с дочкой один раз в неделю. Но за все 8 лет времени, похоже, так и не нашлось», — заявила Фролова.

По словам юриста, доходы Гогунского фактически формируются через компанию, оформленную на мать артиста. Сам Виталий получает лишь часть средств, которые официального декларирует.

«Гогунский не просто уклоняется от выплат, но во всеуслышание раскрывает подробности своих "серых схем". Тем самым еще и учит злостных неплательщиков, создает негативный пример для миллионов людей», — заявила Фролова.

Отметим, что Гогунский не раз заявлял в интервью, что платит алименты в минимальном размере и по своему усмотрению. Юрист подчеркивает, что цель Маирко — добиться справедливости и законного решения, чтобы Милана «получала алименты по закону, а не по его мнению и желанию».