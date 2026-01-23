Игорь Крутой раскрыл тайну Аллегровой

Композитор Игорь Крутой, поздравляя свою подругу певицу Ирину Аллегрову с днем рождения, проговорился, что внук артистки недавно женился. Об этом пишет Пятый канал.

«Твоего Сашку мы женили. Так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков. И не бросай нас — простых смертных — записывай и выпускай песни. А главное — кайфуй от жизни», — написал он.

При этом сама Аллегрова никак не прокомментировала эту информацию.

Суд из-за ДТП и громкий скандал: что происходит в жизни Аллегровой

Напомним, что народная артистка России Ирина Аллегрова 20 января отпраздновала свое 74-летие. Всего за свою карьеру она выпустила свыше десяти альбомов, а песни «Угонщица», «Императрица» и «Младший лейтенант» стали широко известными хитами. Единственную дочь Лалу певица родила в первом браке с баскетболистом Георгием Таировым.