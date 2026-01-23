Джиган рискует отдать Самойловой  имущество на ₽400 млн при одном условии

Рэпер Джиган может лишиться почти всей семейной недвижимости и автомобиля, если суд не примет его доводы и оставит в силе брачный договор. По данным СМИ, имущество оценивается более чем в 400 млн рублей.

© Московский Комсомолец

Как сообщает телеграм-канал Shot, значительная часть объектов оформлена на Дениса Устименко-Вайнштейна, выступающего под сценическим именем Джиган. При этом в случае проигрыша спора активы могут перейти к его супруге Оксане Самойловой.

Основной объект в перечне — трехэтажный дом в коттеджном поселке «Шато Соверен». Площадь особняка, по данным публикации, составляет почти 1300 кв. м. Указано, что на участке в 22 сотки размещен дом с дорогостоящей отделкой и дизайнерским ремонтом. Стоимость дома вместе с землей оценивается более чем в 350 млн рублей.

Кроме того, на Джигана, как утверждается, записаны три квартиры в Москве. Первая — квартира площадью 34 кв. м в Войковском районе, приобретенная в 2015 году, ее стоимость оценивают в 12 млн рублей. Вторая — квартира площадью 36 кв. м в Хорошевском районе, оформленная спустя полгода, стоимость — около 16 млн рублей. Третья — квартира площадью 63 кв. м в Очаково-Матвеевском районе, оформленная в 2018 году, оценивается в 25 млн рублей.

Также в перечне упоминается автомобиль «Фольксваген Мультивэн», купленный в 2018 году. Его стоимость, по данным публикации, составляет примерно 4 млн рублей.

По информации источника, защита исполнителя намерена настаивать на том, что брачный договор подписывался в момент, когда он принимал лекарства и не отдавал отчет своим действиям.