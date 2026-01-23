Джиган может отдать Самойловой имущество почти на 500 млн рублей

Рэпер Джиган отдаст блогеру Оксане Самойоловой имущество почти на 500 млн рублей, если не сможет оспорить брачный договор. Как сообщает Telegram-канал Shot, его защита будет доказывать, что он согласился на подписание документа «в уязвимом состоянии».

По информации канала, вся семейная недвижимость оформлена именно на Джигана. В частности, это огромный трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен» в Подмосковье. В здании площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров есть кинотеатр, камин, тренажерный зал, кабинет и многое другое. Коттедж вместе с участком в 22 сотки оценивается более чем в 350 млн рублей.

Кроме того, на рэпера оформлены три квартиры. Одна из них, площадью 34 квадратных метра, находится в Войковском районе. Ее стоимость оценивается в 12 млн рублей. Похожая небольшая квартира площадью в 32 «квадрата» есть у музыканта в Хорошевском районе — ее оценивают в 16 млн рублей. Последняя квартира — двухкомнатная, площадью в 63 квадратных метра. Она расположена в Очаково-Матвеевском районе и оценивается в 25 млн рублей.

Кроме того, по брачному договору Оксане также достанется Volkswagen Multivan, купленный в 2018 году. Его стоимость сейчас составляет около 4 млн рублей.

Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и воспитывает трех дочерей и сына. Блогер заявляла, что надеется на мирное расставание и не планирует препятствовать общению отца с детьми.

Ранее адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал, что Джиган действительно пытается оспорить условия брачного договора. Артист утверждает, что находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа — проходил лечение и принимал лекарства, в связи с чем не осознавал, что делает.