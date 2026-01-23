Юрий Антонов отказался от больших концертов

Народный артист России Юрий Антонов больше не планирует давать большие сольные концерты на стадионах и будет выступать только в формате корпоративных мероприятий. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 81-летний певец отказался от масштабных шоу из-за проблем со здоровьем, включая ухудшение слуха и повышенное давление, а также в силу возраста, который не позволяет выдерживать долгие нагрузки. Его команда не рассматривает предложения о сольных концертах.

При этом Антонов продолжает выступать на закрытых мероприятиях для состоятельных заказчиков как в России, так и за рубежом. Стоимость выступления за границей начинается от 150 тысяч евро (около 14 млн рублей), в России — от 12 млн рублей плюс дополнительные расходы. Программа ограничена только исполнением песен без дополнительных активностей. В прошлом году артист уже отменил юбилейный концерт, посвященный 80-летию, после того как перенес пять микроинсультов.

Ранее Антонов рассказал, что после травмы ноги, полученной более семи лет назад, несмотря на операции и курс реабилитации, он не смог полностью избавиться от боли. Как уточнил артист, нога беспокоит его постоянно.