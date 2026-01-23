Директор Антонова опроверг слухи о прекращении артистом концертной деятельности

Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг в беседе с ТАСС информацию о том, что артист прекращает свою концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

"Не соответствует [действительности]", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, прекращает ли артист свою концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

Ранее в СМИ появилась информация, что Юрий Антонов больше не будет давать концерты из-за ухудшения самочувствия.

В 2025 году артист сообщал ТАСС, что планирует сократить гастрольную деятельность в связи с возрастом.