«Это невероятно»: Клава Кока раскрыла правду о Краймбрери и Даве

Певица Клава Кока рассказала правду про знакомство ее подруги Мари Краймбрери с супругом, блогером Давой. Как сообщает Starhit, она отметила, что это произошло на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия».

Кока приняла участие в новом выпуске шоу «Дуэты». Она отметила, что участвует в шоу уже во второй раз, а передача порой способствует появлению супружеских пар.

«Например, моя подруга Мари Краймбрери когда–то пела в этом шоу вместе с Давой — тогда они фактически и познакомились. А не так давно они поженились и теперь воспитывают дочку. Это, конечно, невероятно. Кто знает, может, там тоже мой будущий муж стоит! Я бы хотела!», — сказала она.

Напомним, что отношения Краймбрери и Давы начались в 2021 году — за это время пара пережила расставание, воссоединение и две помолвки. Они сыграли тайную свадьбу в феврале 2025 года, после чего у них родилась дочь Николь.