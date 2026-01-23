Бурунов назвал одну категорию женщин «глупыми»

Актер Сергей Бурунов назвал «глупыми» женщин, которые не уважают мужские слезы. Как сообщает «Пятый канал», он признался, что не стесняется плакать перед своей любимой, а в ответ получает полное принятие.

На премьере фильма «Комментируй это» Бурунов рассказал, что раньше был убежден в необходимости переносить невзгоды и скрывать свои чувства, как и обращаться за психологической помощью. При этом преодолеть барьер общественного мнения о «настоящем мужике» — это еще не все. Близкие должны это принимать.

«Вот если тебя человек принимает, когда ты слабый, когда ты все потерял, когда ты плачешь, вот это твой человек, это любимый человек, ему можно доверять», — добавил артист.

Бурунов уверен, что немногие люди способны и умеют разговаривать о своих чувствах. Особенно трудно это дается мужчинам, которым общество вообще запрещает чувствовать.

Бурунов призвал россиян не бояться ходить к психологу

«Если будет абсолютное доверие и умение эмоциональным интеллектом считывать чувства и общаться правильно друг с другом, то тогда все будет хорошо… Это глупые женщины не любят (слезы мужчин — прим. ред.). А в мужских слезах нет ничего постыдного, это и есть человечность, это проявление силы — что ты перед человеком открываешься», — заявил актер.

Напомним, что 48-летний Бурунов встречается с Екатериной Леви, которая младше него на 12 лет. Недавно он признавался, что женщина повлияла на его имидж в лучшую сторону.