На Украине Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности

Национальный совет Украины по телевещанию признал российскую певицу Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности. Об этом говорится на сайте совета.

«На заседании 22 января Национальный совет включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Успенская поддерживает Россию, выступала с концертами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Крыму.

16 декабря 2025 года стало известно, что Служба безопасности Украины объявила певца Филиппа Киркорова в розыск. В 2021 году артиста признали угрозой национальной безопасности Украины.