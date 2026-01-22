Состояние Филиппа Киркорова резко ухудшилось

Филипп Киркоров серьезно пострадал на концерте весной прошлого года. Поп-король получил ожог, который не лечил, это привело к осложнениям.

Певец оказался в больнице. После лечения исполнитель хита "Единственная" вернулся на сцену. Поначалу он неуверенно держался во время выступлений, и даже упал прямо на сцене. Вскоре артист полностью восстановился и об инциденте забыли.

Но, оказывается, состояние Киркорова снова ухудшилось. Певец пытается это скрыть от публики. Человек из близкого окружения артиста раскрыл истинную картину происходящего. Филипп, по данным Telegram-канала "Свита короля", очень часто плохо себя чувствует.

Певец буквально живет на таблетках. Он вынужден регулярно принимать лекарства, чтобы поддерживать работоспособность. Однако эти меры не всегда дают желаемый результат и для Киркорова это становится тяжелым испытанием.

По словам приятеля Киркорова, на состояние поп-короля влияет целый комплекс факторов. Среди них сахарный диабет и прием препаратов для контроля веса.

Напомним, что на февраль у Филиппа намечено большое шоу. Певец планирует снова удивить публику пиротехническим шоу на Live Арене.

