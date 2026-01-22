Перминова раскрыла пугающие подробности ЧП в горах: «Сустав просто выпадал»

Модель призналась, что пыталась самостоятельно справиться с травмой плеча. Последствия такой беспечности оказались серьезными.

© Соцсети

Пару дней назад модель Елена Перминова не на шутку напугала подписчиков личного блога. Звезда призналась, что во время лыжной прогулки в Альпах она получила тяжелую травму. Несмотря на большой опыт катания, обычное падение закончилось вывихом плеча и последующей операцией.

Сегодня знаменитость наконец пролила свет на обстоятельства случившегося ЧП. Инцидент, по словам Елены, произошел из-за случайного наезда одной лыжи на другую. После падения модель ощутила резкую боль и не могла дышать из-за скованности в грудной клетке. В шоковом состоянии Перминова самостоятельно вправила сустав прямо на склоне, чтобы прийти в себя и продолжить движение.

Обследование в местном травмпункте не выявило переломов. Успокоенная модель не стала полностью обездвиживать руку и продолжала вести привычный образ жизни. Однако по возвращении в Москву ситуация резко ухудшилась. МРТ показало критическую нестабильность сустава, который начал выпадать.