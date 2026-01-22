Дочь Маликова раскрыла секрет красоты на фоне слухов об анорексии

Дочь Дмитрия Маликова раскрыла секрет красоты на фоне слухов об анорексии

Газета.Ru

Дочь певца Дмитрия Маликова, бизнесвумен Стеша Маликова, раскрыла секрет красоты на фоне слухов об анорексии. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Стеша Маликова выполняет упражнения с мячом — по три подхода по 100 повторений. Для завтрака бизнесвумен выбирает овсянку, творог и джем.

«В здоровом теле — здоровый дух! Доброе утро», — написала Маликова.

В ноябре Стефанию Маликову заподозрили в анорексии. Причиной стал ролик, снятый во время тренировки девушки: на видео у Маликовой отчетливо выделяются накачанные мышцы рук и пресса. Super. ru отмечает, что не все поклонники оценили спортивную форму девушки. В сети высказали предположения о ее возможном расстройстве пищевого поведения, заметив «выпирающие кости» Маликовой.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».