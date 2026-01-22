Дочь Маликова раскрыла секрет красоты на фоне слухов об анорексии

Дочь певца Дмитрия Маликова, бизнесвумен Стеша Маликова, раскрыла секрет красоты на фоне слухов об анорексии. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Стеша Маликова выполняет упражнения с мячом — по три подхода по 100 повторений. Для завтрака бизнесвумен выбирает овсянку, творог и джем.

«В здоровом теле — здоровый дух! Доброе утро», — написала Маликова.

В ноябре Стефанию Маликову заподозрили в анорексии. Причиной стал ролик, снятый во время тренировки девушки: на видео у Маликовой отчетливо выделяются накачанные мышцы рук и пресса. Super. ru отмечает, что не все поклонники оценили спортивную форму девушки. В сети высказали предположения о ее возможном расстройстве пищевого поведения, заметив «выпирающие кости» Маликовой.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».