Долина не появляется в своем загородном доме

Певица Лариса Долина не появляется в своем доме в селе Славино в Подмосковье. Об этом рассказали соседи артистки, передает Telegram-канал Super.

По словам жильцов расположенных неподалеку домов, раньше Долина несколько раз была замечена в населенном пункте, однако теперь не живет в своем доме и не готовится к переезду. На участке также не появляются родственники певицы, однако за домом кто-то следит.

Длительное отсутствие Долиной подтвердили строители, работающие на соседнем участке, и продавец в местном магазине.

Ранее Долина впервые высказалась о переезде из скандальной квартиры в Хамовниках, которая по решению суда досталась покупательнице Полине Лурье. Артистка отметила, что хорошо устроилась на новом месте после выселения.