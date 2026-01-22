Уехавшая из России Анфиса Чехова не смогла сдержать слез

Телеведущая вместе со своим женихом Александром прилетели в Каир. Внутри пирамиды Хеопса Анфиса не смогла сдержать слез.

Российская телеведущая Анфиса Чехова переживает один из самых ярких периодов в своей жизни. Совсем недавно звезде сделали предложение руки и сердца. На важный шаг ее возлюбленный, актер и продюсер Александр Златопольский, решился во время романтического свидания в Париже. Анфиса ответила согласием и теперь носит статус невесты.

Возлюбленные активно путешествуют. Сегодня, к примеру, они отправились в Каир. На странице личного блога Чехова показала, как это было. Она опубликовала ряд свежих кадров с подробным описанием всех планов. Основным делом Анфисы и Александра стала поездка к подножью Пирамиды Хеопса.

48-летняя телеведущая призналась подписчикам, что испытывала серьезное волнение. Основным опасением для нее стала возможная клаустрофобия в узких проходах древнего сооружения. Несмотря на страхи, Анфиса решилась войти внутрь. На протяжении всего пути ее поддерживал Александр.