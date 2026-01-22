Мать троих детей Дурова обвинила предпринимателя в шантаже

Ирина Болгар, которая называет себя бывшей возлюбленной и матерью троих детей предпринимателя Павла Дурова опубликовала новое архивное видео с миллиардером и обвинила его в шантаже. Соответствующие публикации появились в ее социальных сетях.

© скриншот tuckercarlson.com

Болгар утверждает, что в 2022 году основатель Telegram якобы заставлял ее переехать с детьми в Дубай. После отказа он прекратил общение с ней самой и их общими детьми.

— В конце 2022 года Дуров поставил мне ультиматум: мы с детьми переезжаем в Дубай и только тогда он продолжит финансовую поддержку. В итоге мы потеряли дом, где мирно жили, жизнь, которую мы построили, образ жизни, к которому привыкли. Мы потеряли все, что строили — нашу семью. Мы практически оказались на улице, столкнулись с препятствиями, которые, казалось, невозможно преодолеть, — написала Болгар.

Отдельно она добавила, что опубликовала видео с Дуровым в ответ на заявления предпринимателя о том, что он и Болгар никогда не были парой и не жили вместе. По словам девушки, она намерена «защищать свою репутацию и право детей на правду».

30 октября Болгар заявила, что недовольна завещанием предпринимателя, согласно которому его дети получат деньги родителя только через 30 лет. Женщина подчеркнула, что деньги на содержание детей ей нужны уже сейчас. Также Болгар пожаловалась, что бизнесмен сменил замки в ее доме, поэтому ей и детям пришлось спать на полу в квартире без мебели.