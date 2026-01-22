Экс-возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар вышла на связь в соцсетях с новым заявлением о предполагаемом отце своих детей. Блогер уверена, что она «уже победила», потому что «сохранила своё достоинство», отказавшись от ультиматума основателя Telegram.

«Одновременно с ограничениями и блокировками в конце 2022 года я получила ультиматум от Дурова: переехать в Дубай — с обещанием, что финансовая поддержка там продолжится. Согласиться означало бы признать, что со мной можно так поступить», — написала Болгар в личном блоге и показала кадры упакованных вещей на складе.

Кроме того, мама троих детей не согласилась с предложением «из-за специфики этой юрисдикции». Тем не менее, Болгар с детьми, по её словам, пришлось съехать из особняка, где они проживали прежде.

«Мы с детьми потеряли дом, в котором мирно жили. Мы потеряли жизнь, которую построили, опору. Мы потеряли всё, что строили, нашу семью — и оказались практически на улице», — сообщила Ирина Болгар подписчикам.

