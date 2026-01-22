«Серьезные проблемы с мужской силой»: близкие Киркорова раскрыли детали состояния певца

Народный артист России испытывает проблемы со здоровьем, несмотря на публичные заявления артиста о хорошем физическом состоянии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник, близкий к артисту.

«Филипп постоянно принимает лекарства, чтобы «быть на коне», но они не всегда помогают, увы. Для него это очень тяжелое испытание», — говорит инсайдер.

По словам источника, Киркоров страдает из-за нарушения мужской функции, а на его состояние негативно влияют сахарный диабет и прием препаратов для снижения веса.

«Киркоров хвастался журналистам, что у него «все работает», но на самом деле у него серьезные проблемы с мужской силой», — утверждается в публикации.

Накануне Киркоров признавался, что уходил со сцены ради восстановления сил, но сейчас чувствует себя прекрасно. Также артист делился, что не сидит на изнуряющих диетах ради сохранения хорошей формы и молодости, но соблюдает здоровый образ жизни. Он занимается в тренажерном зале и ежедневно стоит в планке по пять минут.