«9 дней без папы»: сын покойного Золотовицкого поделился своей болью

Алексей прервал молчание на девятый день после ухода отца. Он признался, что до сих пор не верит в случившееся.

14 января в прессе появилась информация о смерти известного российского актера и режиссера Игоря Золотовицкого. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет. Причиной трагедии стало тяжелое заболевание, с которым артист мужественно сражался в последнее время. Новость о потере ректора Школы-студии МХАТ стала ударом для его коллег и многочисленных учеников.

Сегодня с момента кончины Игоря прошло ровно девять дней. По случаю памятной даты его старший сын Алексей опубликовал пронзительный пост. Он признался, что семья до сих пор не может осознать случившееся. По словам Золотовицкого, у него сохраняется ощущение лишь какой-то временной разлуки. Алексею кажется, что они с отцом просто разъехались по разным делам и скоро встретятся вновь.

«9 дней без папы. Кажется, мы просто разъехались по делам и скоро увидимся», — написал 37-летний актер.

Напомним, Игорь Золотовицкий боролся с раком желудка. В конце декабря прошлого года из-за осложнений и проблем с сердцем он трижды оказывался в больнице. 10 января артиста госпитализировали в критическом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Спасти его, увы, не удалось.