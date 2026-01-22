Лурье решила продолжить судиться с Долиной

Полина Лурье собирается подать в суд заявление о взыскании с певицы Ларисы Долиной расходов, связанных с разбирательствами из-за квартиры в центре Москвы.

Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Мы готовим в Хамовнический суд Москвы заявление о взыскании расходов, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры", - сказала она.

19 января процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье была завершена. Новая владелица квартиры получила ключи от нее. До этого Главное управление ФССП по Москве сообщало, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство.