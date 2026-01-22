В Сети критикуют роман Айзы с новым возлюбленным

Интернет-пользователи заподозрили блогера Айзу-Лилуну Ай (Айзу Анохину) в плохом отношении к ее жениху Степану Кузьменко. Об этом пишет Super.

Ранее Степан Кузьменко в ходе шоу «Ставка на любовь» сделал Айзе-Лилуне Ай предложение. На днях они отправились в Джакарту, чтобы подать заявление о заключении брака. Для Айзы-Лилуны Ай он будет уже третьим, а для Степана Кузьменко — первым. Блогер выложила в соцсетях кадры с романтического вечера в отеле, но ее подписчики усомнились в искренности Айзы.

По мнению комментаторов, опубликованные кадры показывают, что жених вынужден подстраиваться под свою невесту.

«Скажу честно, когда я вижу эту сцену, мне его становится жалко. Во всех твоих видео очень заметно, как ты его недооцениваешь. Ты сосредоточена только на себе, на своих ощущениях. А он рядом выглядит почти как безделушка», — написала одна из пользователей соцсетей.

Она также подчеркнула, что ей «искренне жаль» Степана Кузьменко, и со стороны это «выглядит некрасиво».

Айза-Лилуна Ай отреагировала на комментарии, выразив свое удивление таким подходом в том числе и при помощи ненормативной лексики.

«Жалетели Степы. Так, как я отношусь к своему мужчине, не описать словами, уверена, что многие из вас это знают. (…) Такое может сказать только тот, кто совершенно ничего не понимает в людях», — заявила она.

Ранее блогер Айза-Лилуна Ай была замужем за рэпером Гуфом, а после — за серфером Дмитрием Анохиным, от которых родила сыновей. Она также поддержала идею создания курсов молодых отцов, назвав инициативу межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» «потрясающей», но признала, что сработает такое обучение не на всех.