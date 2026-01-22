«Жадная жаба»: Джигурда высказался о скандале с квартирой Долиной

Актер Никита Джигурда раскритиковал певицу Ларису Долину на фоне скандала с продажей ее квартиры. Об этом сообщает «Пятый канал».

Джигурда считает, что сломить Долину «отменой» не удастся. Он подчеркнул, что она «сильная женщина, но она на стороне зла».

«Большинство представителей шоу-бизнеса продали свою совесть и душу ради баблоса. Бабло победило добро. Жадная жаба, которая пластическими операциями форму себе создала. «Погода в доме». Все поняли, что она пела о погоде в своем доме», - сказал Джигурда.

Верховный суд России 16 декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу покупательницы Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».