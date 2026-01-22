«За домом следят»: соседи Долиной высказались о певице

Певица Лариса Долина действительно приезжает иногда в особняк в селе Славино, однако местные жители давно ее уже здесь не видели, несмотря на то, что за домом народной артистки присматривают и он не брошен. Об этом пишет издание Super.

Певица Лариса Долина ранее оказалась в центре скандала с продажей квартиры в Москве, которую она отказалась передавать покупательнице, утверждая, что ее обманули мошенники. При этом в собственности артистки есть также особняк в подмосковном селе Славино. Предполагалось, что именно туда Долина перевезет вещи из спорной квартиры, которая по решению Верховного суда была оставлена за покупательницей Полиной Лурье.

Однако, по информации Super, признаков того, что именно в Славино переехала народная артистка, нет, «хоть у ворот и видны следы шин». А соседи Долиной отметили, что в последнее время она здесь не появлялась.

«Раньше встречали несколько раз, но сейчас она тут не живет и даже не приезжает, насколько мы знаем. Ее родственники тоже тут не появляются. Но за домом следят», - пояснили местные жители.

Продавец единственного магазина в округе также рассказал, что в последнее время видел только журналистов, которые интересовались Долиной, но не ее саму. При этом раньше он иногда встречал артистку в поселке.

В свою очередь строители, работающие неподалеку, были шокированы тем, кому принадлежит участок с домом, утверждает издание.

«Лариса Долина тут живет? Мы тут давно работаем, но ни разу ее не видели! Вот это да», - отметили они.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Долина не уплачивала налоги за свой «тайный дворец» в Московской области на протяжении 12 лет. По их данным, с имения певицы, расположенного в Славино, бюджет мог недополучить порядка миллиона рублей.