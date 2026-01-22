Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню "Последнее прощай", передает корреспондент ТАСС.

Произведение вышло впервые после ситуации с продажей ее квартиры.

"Песня "Последнее прощай" доступна на всех музыкальных платформах и сервисах", - сообщила артистка в Telegram-канале.

Последний альбом певицы вышел в начале сентября 2025 года.

Новое произведение Долиной добавили себе в "избранное" более 250 человек, убедился корреспондент ТАСС, проверив данные в сервисе "Яндекс музыка" на 14:00 22 января.

В новой песне "Последнее прощай" певица обращается к лирическому герою с такими строчками, как "ты только никогда и ни для кого не расправляй крылья". В припеве ключевое внимание уделяется фразам "Последнее прощай!", "Последнее люблю!".