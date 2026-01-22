«Жизнь бурлит»: Семенович о творческих планах и свадьбе

Певица Анна Семенович поделилась своими творческими планами и деталями личной жизни. В интервью Starhit она отметила, что «жизнь вокруг бурлит и не останавливается», чему она очень рада.

Семенович приняла участие в новом выпуске шоу «Дуэты». Она призналась, что приходит на передачу с большим удовольствием — она нравится ей, в первую очередь, за непредсказуемость. Угадать, с кем будет дуэт, невозможно — все происходит «с повышенной секретностью».

Говоря о творческих планах на 2026 год, артистка отметила, что у нее много задумок. Кроме того, она обновила свою концертную программу.

«Жизнь вокруг бурлит и не останавливается, чему я очень рада. Работаю над новыми песнями, которыми буду радовать поклонников совсем скоро», — рассказала Семенович.

Затронув вопрос возможной свадьбы со своим избранником Денисом Шреером, певица заметила, что ответ на этот вопрос знает только сам мужчина. Он продолжает разводиться в Германии, где «бракоразводные процессы длятся годами».

«Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро», — подчеркнула Семенович.

Напомним, в июне 2024 года Семенович рассказала, что познакомилась со Шреером чуть больше года назад. Она сообщила, что на тот момент он уже давно не жил с бывшей женой — их связывали «чисто юридические отношения».