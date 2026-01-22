«Опухшего» Канье Уэста заметили на свидании с Бьянкой Цензори

Модель Бьянка Цензори была замечена на публике с рэпером Канье Уэстом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили влюбленных во время свидания в Лос-Анджелесе. Бьянку Цензори и Канье Уэста сфотографировали, когда они направлялись на показ фильма «Горничная». Модель выбрала для выхода на публику белое боди, колготки и серебристые туфли на каблуках. Рэпер предпочел белую футболку, коричневый кожаный бомбер, черные брюки и ботинки.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образы звезд, а на внешний вид исполнителя. Некоторые фанаты отметили, что Канье Уэст выглядит «опухшим». Инсайдер, близкий к артисту, предположил, что изменения во внешности рэпера могут быть связаны с его чрезмерной тягой к еде из-за постоянных поездок.

«Канье так много путешествует, что часто ходит в рестораны, заглядывает в буфет и балует себя пастой, потому что зима, холодно, и иногда человеку нужно объесться. У него проблемы с лишним весом уже несколько десятилетий, и он изо всех сил старается придерживаться диеты, но это просто непросто», — заявил собеседник таблоида.

На прошлой неделе дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста сделала пирсинг и показала результат. 12-летняя Норт Уэст позировала в футболке от бренда Balenciaga и мини-юбке. Образ дополнили сноубордические очки и подвеска на шее в виде черепа. В кадре дочь Кардашьян и Уэста вытянула руку, сжала ее в кулак и показала пирсинг на двух пальцах.