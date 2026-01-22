Полина Гагарина столкнулась с волной критики в Сети

Певица Полина Гагарина столкнулась с жесткой критикой в Сети из-за своей фигуры. Об этом сообщает Super.ru.

Артистка опубликовала снимки с отдыха на Мальдивах, в том числе и в купальнике. Вместо похвалы комментаторы заявили о чрезмерной худобе артистки и даже поставили диагноз — анорексию.

«Полина ну это уже через чур. Должно же в женщине быть что-то прекрасное, за что можно подержаться», «Смотрю и накормить хочется», «Одна кожа и кости. Хлебушка бы, да с пельмешками», — писали подписчики.

Некоторые также предположили, что Гагарина увлеклась фотошопом или намеренно истощает себя ради красоты.

Напомним, что артистка воспитывает восьмилетнюю дочь Мию от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. Кроме того, у нее есть 18-летний сын Андрей от первого супруга, актера Петра Кислова.