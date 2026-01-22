Ларису Гузееву накрыло с головой: вот что случилось

Лариса Гузеева недавно оказалась снова на слуху после того, как в Сети стала распространяться информация, будто актриса тайно оформила развод с третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу. Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров расстались еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.

Однако вскоре стало известно, что это неправда. Для начала прокомментировал информацию сам Игорь Бухаров. Он коротко опроверг эти данные. Затем активизировалась и Лариса Гузеева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса стала публиковать видео, на которых запечатлела себя с супругом.

Так, пара отправилась на новогодние праздники в Карелию. Поездка удалась на славу.

"Даже если у тебя абсолютно дурацкая мечта, но она твоя - иди к ней! Желаю всем проживать СВОЮ единственную жизнь, перестать соответствовать чьим-то ожиданиям и освободиться от чужих людей! Я перезагрузилась. Чего и вам желаю", - сообщила Гузеева.

Актриса не скрывает, что ее жизнь наполнилась новым смыслом и любовью, когда она завела собаку. Крошка Жужа везде сопровождает именитую хозяйку. Бухаров и Гузеева брали питомицу с собой в путешествие, а еще актриса сидит с малышкой на руках прямо на съемках шоу "Давай поженимся".