Волочкову назвали «слоном в пуантах» и призвали уйти из балета

Балерине Анастасии Волочковой давно следует покинуть сцену, уступив дорогу юным талантливым танцовщицам, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Ее фигура, а также склонность к алкогольной зависимости не соответствуют высоким требованиям профессии, заявил он Общественной Службе Новостей.

По мнению критика, балерина потеряла искру и не может заинтересовать зрителей, а слова о ее способностях – сильно преувеличены.

«Волочкова сегодня — это пьяная крупнотелая дама, которая разучилась танцевать, — заявил Соседов. — Балерины должны быть хрупкими и изящными, они должны порхать. А слон, который даже пуанты натянет на себя, не сможет порхать, уж простите».

Он добавил, что, хотя многие балерины уходили со сцены в пенсионном возрасте, по отношению к Волочковой это недопустимо. В пример критик привел Майю Плисецкую, подчеркнув, что она до конца жизни обладала точеной фигурой и трезвым умом, представляя собой высшую культурную элиту.

«А теперь взгляните на Волочкову. Где там точеная фигура, где там элита? Через каждое слово у нее мат, на сцену выходит пьяной. Не припоминаю подобного поведения ни у кого из ранее упомянутых великих балерин прошлого», — заключил Соседов, призвав балерину уйти со сцены.

Напомним, на днях экс-прима Большого театра отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. В начале нулевых она по праву считалась одной из самых ярких звезд российского балета, получала престижные премии и выходила на главные сцены мира, однако сегодня ее имя все чаще звучит в новостях из-за громких скандалов и резонансных высказываний. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».