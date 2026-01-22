Суд над племянником, бездетность и мнение об СВО: где сейчас Екатерина Варнава
Артистка Екатерина Варнава обрела всероссийскую известность как яркая участница юмористического шоу Comedy Woman. News.ru рассказал, что известно о жизни знаменитости сейчас.
Суд над племянником
В начале декабря стало известно, что племянника Варнавы Георгия будут судить по делу о покушении на мошенничество в составе группы. По данным следствия, в феврале 2025 года парень должен был получить 350 тысяч рублей от 87-летней пенсионерки из Мытищ, ставшей жертвой мошенников. Преступление предотвратили благодаря бдительности банковских сотрудников.
21 января Георгий получил наказание в виде принудительных работ — он должен будет отработать 1 год 8 месяцев с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Уточнялось, что осужденный добровольно возместил материальный ущерб потерпевшей.
Отказ от детей
Варнава в одном из интервью признавалась, что не собирается рожать детей. Актриса делилась, что ранее размышляла о такой возможности, однако с годами переосмыслила приоритеты и сосредоточилась на карьере и бизнесе.
«Как складываются жизненные обстоятельства, что в какой-то момент ты начинаешь считать иначе. И я поняла, что много могу сделать, но дети — это большая ответственность. Я вот клуша в этом плане и думаю, что тогда моя профессиональная деятельность закончится. Хотя я чувствую, что еще лет 15 могу делать что-то важное для людей. Но это не самопожертвование и не эгоизм», — заявляла юмористка.
Варнава отмечала, что большую часть времени живет на Кипре. Она не состоит в официальном браке, хотя в июле 2025 года признавалась журналистам, что ее сердце не свободно.
В прошлом Екатерину связывали отношения с коллегой по проекту Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым и хореографом Константином Мякиньковым. Также она была замужем за Александром Молочниковым.
Что говорила Варнава об СВО?
После начала СВО на Украине Варнава улетела в Армению. Там она выступила с неоднозначным проектом «Залечь на дно в Ереване». Кроме того, в соцсетях артистка писала, что на все праздники мира хочет только одного: чтобы спецоперация закончилась.