Старшая наследница Тимати серьезно травмировалась на днях. О произошедшем рассказала ее бабушка Симона.

У старшей дочери Тимати серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала ее бабушка и мама рэпера Симона.

Юнусова опубликовала фото с внучкой на инвалидном кресле. Алиса сидела на коляске и смущенно прикрывала лицо руками.

«Это не подготовка к роли. Просто кто-то носился по дому и ударил ногу», — раскрыла подробности бабушка, которая находилась вместе с внучкой в больнице.

Воспитанием Алисы занимается Симона. Такое решение приняла мама девочки Алена Шишкова.

«Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной», — объяснила Шишкова.

Алена родила Алису в 2014 году в Доминикане. Весь следующий год мама и дочь жили здесь в особняке, который для них арендовал Тимати. Увы, отношения Шишковой и Юнусова долго не продлились. Они расстались, когда дочь была совсем маленькой.

Уже в 2015 году рэпер закрутил роман с Анастасией Решетовой. В 2019 модель родила от музыканта сына Ратмира. Но и от Решетовой Тимати ушел, когда мальчику не было и года.

Сейчас исполнитель в отношениях с Валентиной Ивановой. В августе прошлого года у них появилась дочь Эмма. Симона присутствовала на родах и даже перерезала пуповину.