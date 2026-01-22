Татьяну Овсиенко уличили в новом романе: певица светится от счастья

К личной жизни Татьяны Овсиенко всегда было приковано повышенное внимание. Не так давно звезда объявила о расставании с гражданским мужем. Впрочем, судя по всему, исполнительница хитов «Школьная пора» и «Женское счастье», которая в этом году отметит 60-летие, недолго была в одиночестве. Ходят слухи, что в жизни Татьяны появился новый воздыхатель, который гораздо моложе ее.

В последнее время Овсиенко заметно преобразилась. Звезда похудела, постройнела, посвежела. Недавно Татьяна впервые за долгие годы вышла на сцену в мини, оголив стройные ноги. Увидев ее, поклонники окрыли рты: кажется, что так эффектно, как сейчас, она не выглядела даже в молодости. Сама Овсиенко говорит, что столь яркому преображению обязана своему стилисту Вадиму Андрееву.

Поговаривают, что такие изменения в жизни певицы произошли не случайно. Мол, все из-за нового возлюбленного, которого Овсиенко пока широкой публике не показывает, но особо уже и не скрывает. В последнее время он сопровождает Татьяну Овсиенко повсюду: и на съемках, и в студии, и на гастролях. На днях в Интернете появилась видеозапись, как звезда мило общается с молодым человеком в одном из кафе. При этом с лица Овсиенко не сходит улыбка: такой счастливой и довольной ее не видели уже давно.

- Таня в последнее время действительно изменилась, - делится человек из окружения артистки. – Она вновь вернулась к активной концертной деятельности. В основном, это сольные концерты, скорее, похожие на её исповедь. Публика встречает Таню очень тепло: всегда – аншлаги, любовь, овации, море цветов. - Дома ее застать сейчас практически невозможно, - продолжает наш собеседник. - Звоню ей на днях: «Танюша, давай встретимся». Она в ответ: «С большим удовольствием, но у меня сейчас идёт подготовка к съёмке двух новых клипов, фотосессия, потом еду с концертами в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. А голос такой радостный и счастливый! Говорю: «Ты что, влюбилась?». Молчит, ухмыляется, но я-то её знаю!

Напомним, что весной прошлого года во время общения с журналистами в Кремле певица намекнула, что у нее есть несколько ухажеров.