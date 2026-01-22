«Будете жить на улице»: сына Татьяны Васильевой атакуют мошенники

Мошенники продолжают атаковать семью актрисы Татьяны Васильевой после того, как ее 15-летний внук Григорий отдал аферистам семейные сбережения. Об этом рассказали родные знаменитости на передаче «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

Сейчас угрозы поступают в адрес сына актрисы Филиппа и его жены Марии. Пара опасается остаться без крыши над головой, поскольку злоумышленники постоянно заявляют, что лишат их жилья.

«Пишут, мол, мы еще не закончили. Много нецензурной лексики присутствует, но смысл в том, что скоро они нам перезвонят. Краеугольная фраза всех угроз: „Будете жить на улице“. Мы всерьез боимся, что может что-то еще произойти, что-то еще случиться», — рассказали они.

Осложняется ситуация тем, что семья начала замечать странные вещи в своей квартире. Глубокой ночью в недрах жилья раздается отчетливый голос, который через что-то ретранслируется.

«У нас шестикомнатная квартира, но слышен звук в каждой комнате. Все подскакивают. И на следующий день повторяется то же самое», — рассказала Мария.

Няня Наталья также рассказала, что видела, как Григорий оказался под воздействием мошенников. Общительный мальчик моментально замкнулся и предпочитал не выходить из своей комнаты. В один момент психика ребенка не выдержала давления.

«Он пришел на кухню, стал нервно ходить, не мог найти места себе. И в один момент просто начал плакать, пытаясь сдерживать слезы», — рассказала женщина.

Татьяна Васильева отмечает, что мошенники применили против ее внука самую эффективную тактику — угрожали жизни и свободе его близких.

Напомним, Васильева рассказала о мошенничестве в середине декабря. По ее словам, подросток отдал злоумышленникам 1,5 млн рублей, которые хранились дома у его родителей.