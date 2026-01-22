Певица Слава назвала необычный способ сбросить вес

Российская певица Слава раскрыла необычный способ сбросить вес.

45-летняя исполнительница снялась во время отдыха на Бали.

Она показала фигуру в красном бикини, а затем встала на весы, продемонстрировав отметку 58,6 килограмма, пишет Лента.ру.

При этом артистка заявила, что ей удалось постройнеть не в «скучнейших спортзалах», а после посещения дискотеки.

«Одна туса — минус два килограмма», — похвасталась она.

