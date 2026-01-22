Отказ от званий, фиктивный развод и мнение об СВО: как живет Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник отмечает 72-летие. News.ru рассказал, что известно о жизни знаменитого артиста, почему он отказался от почетных званий и что говорил о спецоперации.

Карьера

Ярмольник родился 22 января 1954 года в поселке Приграничный Приморского края, однако детские годы провел во Львове. Образование артист получил на актерском факультете Театрального училища имени Щукина.

Артист впервые получил главную роль в 1979 году, сыграв в фильме «Сыщик». Он также снялся в картинах «Кафедра», «ТАСС уполномочен заявить…», «Про кота…», «Клуб женщин», «Чокнутые», «Настя», «Стиляги» и других. Всего в его карьере свыше 100 фильмов. Кроме того, он вел различные телепрограммы, в том числе «Форт Боярд», «Отель», «Золотая лихорадка» и «Гараж».

Личная жизнь

В 1975 году Ярмольник женился на студентке медицинского вуза Елене Коневой, однако уже спустя месяц пара разошлась. В 1976 году актер начал встречаться с актрисой Зоей Пыльновой — она оставила мужа ради Ярмольника. Артисты повели вместе несколько лет, после чего Пыльнова вернулась к супругу.

Через некоторое время артист познакомился с Оксаной Афанасьевой, работавшей в театре художником по костюмам. В 1983 году они поженились, а позднее у пары родилась дочь Александра. В 90-е годы супруги формально развелись ради продажи квартиры Ярмольника за границей, а позднее узаконили отношения во второй раз.

Отказ от званий

Ярмольник был представлен к званию заслуженного артиста России в 1994 году, а в 2004 году его кандидатуру рассматривали для присвоения звания народного артиста. Артист отказался от их присвоения, заявив, что звания утратили свою значимость и ценность.

«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», — сказал в 2024 году.

По словам Ярмольника, в СССР звание народного артиста давало привилегии, однако сейчас этого нет. Он также отметил, что ориентируется на Владимира Высоцкого, у которого не было государственных званий при жизни.

Мнение об СВО

В январе 2024 года Ярмольник назвал «эмоциональным порывом» отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после начала спецоперации. По мнению актера, последующие события подтвердили необходимость проведения СВО для защиты мира и независимости страны, а у Москвы не было другого выбора.

Актер также считает, что покинувшие страну артисты вернутся. Он заявлял, что сейчас в России не хватает талантливых людей.