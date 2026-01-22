Кто выступит вместо Долиной с концертом в ММДМ

Вместо запланированного на 6 марта выступления Ларисы Долиной в Московском международном доме музыки (ММДМ) пройдет концерт певицы Пелагеи и музыканта Петра Дранги. Информация о концерте Пелагеи и Дранги появилась на сайте ММДМ. По подсчетам ТАСС, в конце декабря на выступление Долиной с программой "Юбилей на бис" было продано меньше половины билетов.

© Газета.Ru

В начале января информация о концерте пропала с сайта ММДМ, при этом оставшись на сайте певицы. 21 января данные о выступлении исчезли и оттуда. Сейчас на концерт Пелагеи и Дранги продано около 70% билетов. 21 января стало известно, что директор Долиной Сергей Пудовкин обратился к хейтерам певицы и напомнил им о "бумеранге и карме". Незадолго до этого директор Долиной сообщил о неготовности звезды общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе по поводу творчества. Продюсер призвал дать певице время, чтобы она пришла в себя и поправила здоровье.