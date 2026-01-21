Стало известно, почему Аркадий Укупник не лишился жилья в Юрмале

Адвокат Александр Бенхин рассказал «Абзацу», что заслуженный артист России Аркадий Укупник не попал под санкции Латвии и не лишился своего жилья в Юрмале из-за второго гражданства.

«Что касается Укупника, у него, возможно, есть израильское гражданство. Он мог зарегистрировать жилье как израильтянин, поэтому под формальные санкции граждан РФ не подпадает», — заявил адвокат.

Бенхин предположил, что Укупник зарегистрировал свою недвижимость за границей как израильтянин. С юридической точки зрения так на артиста сложнее наложить санкции. По словам адвоката, «закручивание гаек» в Прибалтике началось еще с 2014 года.

В апреле 2025-го служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.

До этого в черный список артистов, которым запрещено приезжать в Латвию, внесли актера Данилу Козловского. Въезд также запретили музыканту Вадиму Мотылеву, известному под псевдонимом Slimus. Латвия также попросила ЕС полностью прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».