Ольга Орлова забрала дочь и покинула Россию на фоне слухов о разводе

Ольга Орлова рассказала, что проходит через непростой период. При этом певица не стала объяснять, в чем дело. Поклонники ведущей "Дома-2" тут же решили, что она разводится с мужем.

Орлова не комментирует слухи. Но на своей странице в соцсети она разместила видео, которое еще больше взволновало народ. Ольга, сидя в салоне самолета, заявила, что устала страдать дома, поэтому собрала чемоданы, взяла дочь Анну и покинула Россию без мужа. Бывшая "Блестящая" отправилась на Мальдивы, причем в тот же отель, где отдыхают Ксения Бородина и Николай Сердюков.

Ольга пошутила, что просто очень сильно соскучилась по приятельнице. Мол, Ксения постоянно в разъездах, и проще прилететь к ней на Мальдивы, чем пытаться поймать дома.

"Нет ничего невозможного, когда соскучилась по подруге", — призналась Орлова.

Напомним, Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия около пяти лет назад. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.